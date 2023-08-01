33歲的謝男今年1月28日上午開車違停，因章姓公車司機欲右轉時按喇叭示意而心生不滿，他對章比中指手勢3次及辱罵台語「靠夭喔」，台北地方法院認定，他講「靠夭」非出於善意，使一般人認為難堪不快之程度，依公然侮辱人判處罰金3000元，可易服勞役。可上訴。

謝男遭檢察官起訴，他矢口否認犯罪，辯稱是因為他將車臨時停在路邊要接送小孩，才剛停不久就被章姓公車司機按喇叭，小孩因而嚇哭，他便生氣回罵並比中指；靠夭也只是語助詞，沒有要損害他名譽的意思云云。

台北地方法院審理後認為，「靠夭」一詞，語源為閩南語之哭夭，意思為因親友稚齡死亡而哭泣，後衍生出「哭餓」、「靠夭」、「靠腰」等不同用字，且由詛咒對方會因親友早死而哭泣之本意漸漸成為口頭禪，甚至成為戲謔、男女調情用語，不一定具有侮辱之意涵。

法官說，任何言行，都不一定代表其「言行本身之原始、正確意義」，而要配合其語境、客觀情狀等前因後果，才能精準評價行為人欲以該言行傳達之意圖（例如：暴力組織成員在衝突後對仇家表示：「出門要小心安全喔。」應與父母對心愛小孩說：「出門要小心安全喔」的意思不一樣）。

法官認為，謝男是因為小孩遭證人嚇到才生氣回罵，可知其該等言行並非出於善意，客觀上也達到使一般人認為難堪不快之程度，顯該當刑法上公然侮辱之要件，況且他比中指是用來鄙視或羞辱對方的動作，判罰3000元。