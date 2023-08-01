一名女網友分享，和男友交往1年多，幾乎每次都是她去買保險套，對方從沒主動給錢，而她想是小錢也就沒計較，直到某次男友買了保險套回來，竟然直接伸手跟她討錢，還說因為女生是比較爽的那一方，加上保險套是用來保護女生不懷孕的，對男生沒啥影響，所以當然是女生要付，讓她超級傻眼，最後忍不住提分手，而男友的奇葩論點，引起網友熱烈討論。

一名女網友近日在網路論壇《Zuvio》上分享，她和男友交往1年左右，每次都是她去買保險套，而男友從來不會主動給她錢，而她想是小錢，對方可能忘了，也就沒有特別提醒，直到某次男友剛好在超商，她就叫對方先買，結果男友回來後竟然伸手跟她要錢，讓她非常傻眼。

女網友表示，男友說「保險套本來就女生要付啊！」堅持要她支付全部的保險套錢，讓她忍不住反問對方說「你知道你現在在講什麼？」事後她詢問男友，為什麼是女生要付保險套的錢，難道這不是應該由情侶平分嗎？結果男友卻說「因為女生是比較爽的那一方，都不用動欸。」

女網友指出，更扯的是男友還接著說，保險套的作用就是保護女生不懷孕， 所以當然是女生要自己付保險套的錢，超瞎回答讓原PO錯愕到不行，崩潰反問「所以不小心懷孕都算我的？那你到底是XX。」說完便氣哭了，最後也選擇和男友分手，只能說這世界上什麼人都有。

超扯故事引起網友討論，「都要妳出錢是真的很扯，保險套基本上都是男生自備好嗎」、「沒想到現實生活中會發生這種事」、「這有點太超過了，感覺是硬要讓女方付錢的奇特邏輯」、「女上的話女生會動吧？不過連這種小錢，還有誰比較爽都要斤斤計較，好像自己沒爽一樣，那請不要出來禍害他人，可以自己用手好嗎？」