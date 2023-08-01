中颱卡努目前位於台北東方910公里海面上，朝西北西前進，氣象達人彭啟明表示，卡努直接侵襲台灣機率不高，但就在旁邊發展，外圍環流對台灣仍有些干擾，北部一早就出現颱風雨。天氣風險分析師林孝儒也表示，今天受颱風外圍環流影響，北部有短暫雨，晚起颱風逐漸靠近，降雨範圍降逐漸擴展至中南部，從明天一直到周五西半部都有雨及局部大雨。

林孝儒在臉書指出，受卡努颱風影響，今天開始天氣慢慢有些變化，更加不穩定。預測卡努未來路徑將在周三、四（2、3日）逐漸通過那霸至宮古島間的海域進入東海往西北西方移動，周五、六（4、5日）開始於東海上緩慢轉北至北北西移動。

卡努颱風的暴風圈有機會在周四、周五觸碰海警警戒線，不排除氣象局最快將於明日針對東北部海域發布海上颱風警報。(翻攝自彭啟明臉書)

他表示，按照目前預測路徑及強度評估，卡努颱風的暴風圈有機會在周四、五觸碰海警警戒線，不排除氣象局最快明天針對東北部海域發布海上颱風警報，且現在東部已有長浪發生，未來隨著颱風靠近，北部及東部的風浪會增大，這幾天從事海邊活動務必留意自身安全。

林孝儒表示，今天持續受卡努颱風外圍北風影響，迎風面北部有短暫陣雨，晚間隨著颱風靠近，迎風面的降雨範圍慢慢擴及至中南部。

林孝儒表示，明天開始到周五（2至4日）颱風進入東海，受其外圍環流的偏北至西北風影響，西半部普遍轉有雨，中部以北山區有局部大雨，背風面的東部偏熱，尤其周四要留意花東地區的高溫。同時周四、五西南風增強，南部也有局部大雨，甚至延續到周末颱風遠離。