「臨海50領航臺灣-新港都論壇」31日在高雄中鋼大樓總部舉辦，副總統賴清德以及高雄市長陳其邁都到場與會，在聽取臨海工業區賴昭賢理事長簡報介紹之後，賴清德感謝臨海工業區所有的廠商與企業家的合作，不僅創造3.7萬個工作機會，每年也為臺灣創造約1兆元產值。陳其邁表示，臨海工業區有許多隱形冠軍，他也為此感到與有榮焉，2018年高雄營業銷售總額為4.5兆元，去年成長1.4兆元，總額為5.87兆元，包括在石化、鋼鐵、造船等傳統產業近年來都發光發亮，表現非常亮眼。

「臨海50領航臺灣-新港都論壇」由高雄市臨海工業區廠商協進會、財訊傳媒集團主辦，會中邀請財訊董事長謝金河及商業發展研究院董事長許添財，中鋼董事長翁朝棟等貴賓都出席活動，攜手臨海五大產業支柱與談，並闡述相關產業如何在這五十年來累積產業技術與優勢，以及用全面性的視野及國際級的高度，透過國際趨勢、數據分析、商業模式及數位轉型，讓過去以製造為基礎的產業，導入數位科技引領產業創新。

臨海50領航臺灣-新港都論壇31日在中鋼總部大樓舉辦。（圖片來源：高雄市政府新聞處）

陳其邁指出，高雄近年除了在高科技產業表現非常精彩，在傳統產業的數位轉型或淨零轉型也持續發展中，其與市府共同合作，如淨零產業大聯盟，淨零條例也於今年6月通過。過去在2018年，大家提及2050淨零目標時，認為還離我們很遠，但2050很快就到來，現在由大間公司帶小間公司一起進行，他相信高雄的傳產非常有競爭力，也是高雄傳產近年不斷蓬勃創新、進步的原因。

陳其邁感謝賴副總統大力推動，促使碳交易所總公司在高雄設立，讓淨零科技能夠落實在高雄。他說，在很多淨零數位轉型的過程都在考驗企業應變能力、考驗政府的治理、人民的參與，相信高雄的產業能夠帶領整體台灣產業轉型，他對此非常有信心，市府扮演最堅強的後盾，當企業最好的助攻角色，最後，也感謝企業對市府的支持。

賴清德副總統感謝在場的企業家，除了創造3.7萬工作機會，原產值也超過1兆元，臺灣產業實力已漸獲國際社會的重視，但也面臨許多挑戰，包括地緣政治的變化、淨零轉型的挑戰，或是全面智慧化的轉型，都對台灣的影響非常大，在此情況下，他希望能持續招募人才，壯大科技產業，同時也要扶植、幫助更多各行各業裡的冠軍，包括AI、互聯網、AR、VR、量子電腦、太空科技、精準醫療等，讓台灣產業推陳出新、產業升級，成為更多的護國群山，讓台灣在全世界重組的企業產業鏈站穩腳步，確保台灣的經濟發展立於不敗之地。