據實價登錄資料顯示，今年新北市1月至5月商用不動產交易規模達到198億元，其中廠辦交易額為91億元、佔46%，顯見廠辦為今年新北商用市場熱門產品。關注區域交易情形，近五年新北市廠辦交易規模達1,534億元，以汐止區交易最為旺盛，貢獻了535億元的交易額；其次是中和區的341億元，及新莊區的180億元。

信義全球資產總經理林三智分析，因應升級需求，買方在選擇擴廠據點有兩點特性，其一是選擇進駐發展成熟的工業區或產業商圈，可提升公司營運效率及競爭力，以汐止來說，區域內有包括遠雄U-Town、東方科學園區、台灣科學園區、國揚矽谷等指標廠辦園區，吸引宏碁、GARMIN、緯創資通等指標企業進駐，產業群聚效益顯著、廠辦貨源供給穩定，讓汐止成為廠辦交易最熱區。

其二是地緣性，企業若有擴充辦公室的需求，多會在既有辦公據點、廠址的附近尋找合適標的，較不影響員工既有的通勤習慣，例如記憶體模組廠宜鼎國際，企業總部設址在台灣科學園區內，因應公司編制擴充，於今年5月再斥資3.23億元購入同棟大樓、共計1,131坪的辦公空間。

觀察近年市場交易還可發現，自2020年起，500坪以上的大坪數廠辦交易，已連續三年突破百億元，顯示廠辦交易有逐漸向大坪數產品靠攏的趨勢，總經理林三智分析，過去廠辦交易坪數多集中在百坪左右的產品，隨著企業擴編、辦公室擴充需求增加，買方在評估購置空間大小時，也逐漸朝向500坪以上大坪數，整層、或整棟方向做考量，因此建商在興建廠辦產品，也多是規畫大坪數空間，更切合目前的市場需求。