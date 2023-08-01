小編今（1）日精選5件不可不知的國內外財經大事。房市景氣高點反轉，連台北市也驚爆爛尾樓！？台北市地政局31日證實，嘉源建設的北投「泊山妍」、大同「嘉源埕驛」2危老案無法依約完工，首度在實價登錄官網上註記「賣方無法依約完工」，列為警示建案，並連結債權銀行瑞興商銀公告，向外界示警勿踩雷。

【1】嘉源建設2危老案 慘變爛尾樓

有買家在「靠北北投幫」專頁哭訴，嘉源建設「泊山妍」、「嘉源埕驛」兩預售案已停工，人去樓空，建商老闆還傳訊給已購客戶表示，因營建成本高漲經營困難，已無法繼續興建，並告知客戶退款事宜。對此，北市地政局昨日前往查看，並對外警示。

【2】中東王儲也來了？！外資爆「神祕買家兵團」下單台廠伺服器

當全台美市場緊盯輝達（NVIDIA）、超微（AMD）帶起的AI風潮之際，一股來自中東地區的強勢買家兵團悄悄興起，外資摩根史丹利在7月初報告中就指出，台系伺服器代工廠為緯穎（6669）將是受惠者。「最近確實有來自中東客戶的訂單，不過公司也還在觀望，畢竟現在供應很吃緊，基本上還是無法滿足客戶需求。」一位供應鏈主管告訴CTWANT記者。

【3】超狂！台達電打入TOYOTA電車鏈

台達電進軍電動車供應鏈再傳捷報，已成功晉身全球最大汽車集團、豐田（Toyota）一級供應商（Tier1），電機（馬達）、電控等機件，自第四季起出貨，首筆訂單上看數十億元，明年訂單將呈倍數跳升。

【4】央行放手 台幣成7月最弱亞幣

台股31日下挫，外資加大股利匯出，及日圓急殺，新台幣開盤續貶，終場收在31.43元兌1美元，貶值4分，匯價連二黑，總成交量19.835億美元，因中央銀行放手，7月新台幣累計貶值達2.95角，月線連四黑，且單月重挫0.94％，直接貶為最弱亞幣。

【5】振經濟 大陸祭20條鼓勵花錢措施

大陸官方為刺激經濟繼續火力全開。大陸發改委7月31日最新公布「促消費」20條措施，涵蓋內需與服務性消費、推動汽車消費、改善性住宅需求、帶薪休假等多個層面，冀望為下半年經濟動能添柴加薪。陸港股匯受此激勵，當日走出歡慶行情。