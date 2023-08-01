人進入中年後，身體機能衰退，心血管疾病風險大增。心臟科醫師表示，女性在40~50歲間的更年期過程，常出現突然發汗、心跳加速等「熱潮紅」症狀，研究發現，頻繁的熱潮紅，也就是，2周內有6天會發生，日後將增加50%心臟病的風險。

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所院長劉中平在其臉書上表示，統計發現，超過一半的更年期女性會有熱潮紅現象（臉紅、發汗、心跳加速等症狀），過去認為，這只是更年期的不適症狀，但刊登於2021年《美國心臟協會雜誌》( Journal of the American Heart Association )的新研究指出，頻繁的熱潮紅，也就是若2周內有6天發生，未來會增加超過50%的心臟病風險。

他表示，目前認為熱潮紅是女性荷爾蒙不足、影響到血管張力、神經內分泌，與下視丘的體溫控制系統，過去民眾不以為意、認為忍耐一下即可，但現在醫生認為過度頻繁的熱潮紅，以後發生高血壓、高血脂、血糖上升的代謝異常情況都會增加。

可否藉由補充女性荷爾蒙？劉中平表示，目前認為補充女性荷爾蒙可以減少熱潮紅的不適感，但因會增加一些癌症的風險，所以醫界對於補充女性荷爾蒙的療法仍持保守態度。

他建議，頻繁熱潮紅的女性可先與醫生討論，進行完整的心血管疾病評估，包括血壓、血脂血糖、心臟相關檢查。「因為熱潮紅引發的心臟病可能在10年後才發生，所以千萬別覺得現在沒有心臟病症狀而忽視此致命風險。」