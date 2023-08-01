民眾黨英文官網上使用的標語「VOTE WHITE, VOTE RIGHT」，因與美國過去「白人至上主義」的口號相同，引起外國媒體關注、報導，也引起不少台灣網友撻伐，事發後民眾黨火速將相關內容下架。移居美國27年的網紅「外國倫」就分析此事的嚴重性，並以球星林書豪過去在美國遇到的事情來解釋說明。

據《中央社》昨（7/31）日報導，從13歲移居美國至今已27年、曾在美國的縣政府擔任公務員、投票選美國總統的網紅「外國倫」表示，雖然此事民眾黨並非故意，但因為牽扯到歧視、種族等相關議題，任何熟悉美國文化的人都會知道這是「不可原諒的錯誤」。

「外國倫」舉例指出，林書豪過去在NBA時，某場比賽表現不佳，有體育台主播因此以「Chink in the Armor」來形容，雖然此話原意僅是稱「盔甲上的裂縫」，但「Chink」一詞剛好又有鄙視亞洲人的意思，此事直接炎上，該主播及負責撰寫稿子的記者甚至直接被開除，全美國沒有任何人或輿論為他們抱不平。

此外，也有外籍媒體人透露，雖然台灣習慣以顏色區分政黨，但這只能體現在華文領域中，若要進入英文領域，「Vote White, Vote Right」一定會在國際上引起誤會。