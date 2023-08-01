中職明星賽於30、31日盛大舉行，除場內選手們激烈交戰外，場邊「樂天女孩」人氣成員林襄及李多慧與其他啦啦隊女神同框更是一大看點；但在林襄應援的過程中疑似跳太嗨，導致衣服爆開，甚至轉播畫面中還疑似拍到「南半球」，讓她趕緊退場調整衣服。

中職明星賽這兩日於台中洲際球場舉行，吸引許多球迷進場看球，其中有位網友「A~來看球」在場邊拍下啦啦隊女神們應援的畫面，可見林襄穿著樂天女孩制服，露出纖細的蠻腰，臉上掛著甜美笑容充滿活力地應援。

然而，跳到統一獅嗆司曲「登峰造極」更是將現場氣氛點燃到最高點，怎料林襄似乎跳得太嗨，衣服突然爆開，且當時轉播畫面正好帶到她，而一旁的霖霖、孟潔見狀後趕緊上前幫忙壓住衣服，最後林襄趕緊退場調整。

影片曝光後，引起網友討論「沒有陳子豪就直接炸裂了!!太猛啦」、「孟潔好暖」、「真的是這舞太用力襄無意的」、「衣服：我快不行了… 別那麼大力搖我…」、「明星賽就是等啦啦隊們跳登峰造極」、「知道登峰造極的厲害了吧！」、「身材太猛包不住」、「難怪寶拉失分了！」。