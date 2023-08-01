周宜霈（大牙）日前在臉書粉絲頁預告，8月1日將公開露面為台中一家電器旗艦店擔任一日店長。（翻攝自周宜霈臉書）

藝人陳建州（黑人）性騷案吹哨者：前黑澀會美眉周宜霈（大牙）在陳建州日前撤回民事訴訟，改向台北地檢署提告大牙妨害名譽，改告「刑事誹謗」後，今（1日）也將公開露面為台中一家電器旗艦店擔任一日店長，店家委託的公關公司也預告大牙將在上午11：30分受訪，預估將陳建州提告刑事作法做出回應。

陳建州日前被昔日黑澀會美眉：周宜霈指控，於2012年去香港出差時進房性騷，因此提出1000萬民事求償。陳建州上月底撤回民事訴訟，改向台北地檢署提告大牙妨害名譽，該件性騷案再度引發熱議，雖然大牙未公開回應，但仍持續在社群平台上分享近況，並在臉書上親吐心聲，也預告8月1日將赴台中出席小蔡電器旗艦店開幕活動。

從網路電器起家的小蔡電器，在台中北屯區豪砸三億打通十間店面、150坪空間成立旗艦店，開幕日請大牙出席，大牙日前也在個人臉書預告將擔任一日店長，稍早小蔡電器開幕活動公關公司也預告大牙本人11：30將到場分享夏日必備電器選購撇步，預估他也將受訪。