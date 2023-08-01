3列火車受困，陸航4直升機凌晨赴北京門頭溝地區空投轉運。（大陸央視）

3列火車受困，陸航4直升機凌晨赴北京門頭溝地區空投轉運。（大陸央視）

大陸央視新聞1日報導，北京暴雨已持續多日。豐台、石景山、房山、門頭溝、昌平、懷柔等區多條路段因積水斷路。受本輪強降雨影響，7月31日多地遭受嚴重水害，導致3輛在途列車受困，部分地區道路交通完全阻斷。為有效應對險情，保障受困人員的基本生活和就醫需求，8月1日清晨，大陸陸軍第81集團軍某陸航旅全力投入抗洪救援任務，展開空投救援任務。

北京市防汛辦發布消息，截至7月31日20時，全市共轉移受威脅群眾5萬2384人；107條山區道路封閉，301處山洪溝道關閉。在建工地共停工4069項，全市所有景區、鄉村民宿全部關閉。

7月31日晚，北京市防汛抗旱指揮部副指揮、應急管理局副局長劉斌表示，北京房山和門頭溝降雨量遠超「7·21」暴雨，房山大石河流量達「7·21」時三倍。

報導稱， 8月1日凌晨1時，陸軍第81集團軍某陸航旅機場物資保障人員和陸軍官兵緊急裝機作業，將共計1900分應急物資運往門頭溝地區。目前，機組人做好充分準備，但受天氣影響，1日凌晨5時起，才分兩批次的運輸作業。

物美集團新聞發言人許麗娜說，這一次保供的物資主要分兩類，一類是食品，包括像速食麵，火腿腸，滷蛋，還有小麵包和礦泉水之類的商品，但是考慮到現場對於自來水和白開水的供應會非常少，所以也準備了一些自熱型的速食麵，拿礦泉水簡單一沖，就能夠實現食物的加熱。第二，考慮到天氣溫度下降，所以也準備了一些像雨披、毛毯這樣的禦寒商品。

7月31日晚，中共陸軍第81集團軍某陸航旅連夜完成物資裝載和飛行準備工作。根據救援要求，官兵緊急完成一架運輸直升機改造工作。將監護設備等醫療救治平台加裝到機艙當中，為轉運傷患做好準備。

第81集團軍某陸航旅一級軍士長劉東表示：接到這次任務，利用了一天時間，對直升機全面檢查和地面試俥。根據任務，又加裝了特殊的設備，比如說醫療擔架、氧氣等各種醫療設備。如果到達了指定的地點，能正常落地轉運，就正常落地，不能正常落地，就將安全員放下去，將傷患吊上飛機上，第一時間進行轉運。

8月1日清晨5時許，4架運輸直升機搭載26名官兵緊急飛赴北京市門頭溝沿河城火車站等地，執行受困列車救援物資空投和病員轉運等任務、計畫空投1900份食品、900件雨衣、700張毯子等急需物資。如果現場的天氣情況允許，救援人員將採取空中投送和降落分發的方式，將救援物資送到群眾手中。