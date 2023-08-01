鴻海表示，自4月9日與高雄市政府簽署智慧城市投資意向書以來，集團持續和高雄市政府密切合作進行人才招募，自7月29日起於各區就業服務站，陸續舉辦一系列聯合徵才活動，期盼透過持續深耕在地，為高雄打造智慧城市生態系。

鴻海指出，集團在員工健康與福利方面有一系列完整規畫，除了既有優渥的薪資待遇，以鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪，也針對加入公司的優秀人才提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁獲得相對應的報酬。

員工眷屬方面，鴻海除透過「鴻海人健康照護網」計畫照護鴻海人的下一代，2020年1月宣布鴻海法人旗下員工育兒津貼加碼擴大到0～6歲，每月可領1.5萬元，加上產前交通補助，最高每胎總計補助約130.5萬元，2年來共發出逾3億元、照顧逾千名鴻海寶寶。

除了員工、眷屬照護外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計畫，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。