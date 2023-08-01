BlackBerry在車載系統領域擁有高市占率，此次將授權MIH聯盟使用QNX軟體開發平台、QNX中介軟體技術，以及用於系統級整合、性能優化和解決方案驗證的專業工程服務，透過提供豐沛的軟體解決方案，讓MIH車款的軟體平台更多元，打造更多創新的應用服務。

MIH聯盟致力打造開放及跨領域的電動車生態圈，為展現工作小組及夥伴合作成果並推動技術落地，MIH聯盟打造主攻B2B2C市場的MIH系列車款，包括三人座小車Project X及卡車、貨車等商用車的開發計畫。

為讓外界進一步了解MIH系列車款，MIH聯盟將在今年10月站上全球三大車展之一、原名東京車展的Japan Mobility Show，屆時不僅將對外展示Project X Demo Car實體車，更會首度揭露整合電動商用車、車隊管理、能源及碳管理等三大核心的智慧運輸平台。

MIH開放電動車聯盟執行長鄭顯聰表示，MIH聯盟計畫推出的車款，無論是載人或載貨，最終目的都是針對智慧城市各情境下的需求，提供解決用戶痛點的解決方案，BlackBerry與聯盟願景一致，期待透過深入合作，加速電動車開發、物流運輸、叫車服務的創新速度。

BlackBerry物聯網總裁艾瑞克森（Mattias Eriksson）表示，作為邊緣智慧基礎應用軟體領導者，BlackBerry QNX致力於幫助客戶和合作夥伴加速軟體開發作業。透過部署BlackBerry高效能、安全可靠的基礎軟體，使企業內部資源能投入於更高層級的工作。

艾瑞克森指出，企業藉此能專注打造提升客戶體驗的軟體應用，無須操心於維護、修復等繁瑣問題，不僅加快開發速度、提升安全性，同時亦降低總體成本。MIH聯盟展現加速電動車生態系統創新的願景與決心，期待能協助MIH聯盟實現加速電動車產業轉型的目標。