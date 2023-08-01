「潮嬤」邢黃滿金2016年罵孫子「頭殼壞掉」經典口頭禪走紅，祖孫逗趣互動，加上她自拍技術超好，還會透過臉書分享近況，讓她擁超人氣，不過邢黃滿金家人7月31日在粉絲專頁透露，奶奶在家人陪同下離開了，享壽88歲。

邢黃滿金家人在臉書透露：「今天在全家人的陪同下，邢黃滿金奶奶功德圓滿，可以好好平靜地休息了。」在奶奶即將臨走之前，家人都有把想說的話告訴她，「想一起體驗的事，也都有好好的一起共渡且記錄下來不留遺憾，美好的記憶回首看依舊金喜滿滿！」

發文最後還感性說：「不求擁有最完美的人生，但願閱歷最完整的一生，邢黃滿金奶奶享壽八十八歲。願所有人，健康快樂，知足惜福，滿滿金喜！」同時還配上多張潮嬤生前多張照片、影片，以及見面會與粉絲的大合照。

消息曝光後，網友都不捨留言：「謝謝奶奶曾經帶給我們歡樂～祝福奶奶一路好走」、「好難過 奶奶一路好走」、「希望奶奶到另一個世界也能享福 謝謝奶奶帶來的微笑和喜悅」、「滿金奶奶 在另個世界也開開心心」、「很久沒刷到滿金奶奶的動態 想不到再刷到已是兩個世界」。