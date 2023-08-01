第10屆榕台中小學生書畫交流展，現場展出獲獎作品。（翻攝自中新網）

作為第11屆海峽青年節系列活動之一，第10屆榕台中小學生書畫交流展7月30日在大陸福建福州開幕，經專家評選，獲獎作品398幅中來自台灣的達158幅。與此同時，26位台灣師生來到福州開展書畫交流，參觀當地景點、體驗傳統工藝，希望透過此次平台互相觀摩、學習，拉近距離。

中新網報導，2009年至今，以書畫為載體、以親情為主題的榕台中小學生書畫交流展已走過10屆，成為兩岸兒童的藝術盛會和友誼橋樑。已累計10多萬名榕台青少年參與書畫交流。本屆書畫交流展在福建省少年兒童圖書館一樓大廳展覽，展期為7月30日至8月11日，之後還將在台灣會館等場所展出。

26位台灣師生來到福州開展書畫交流，與當地學生一起參觀三坊七巷、閩越水鎮等福州景點，體驗軟木畫等福州傳統工藝，參加書畫課堂、共繪長卷等活動。「這次來到福州，我不僅學習了不同風格的繪畫技巧，還體驗了福州的傳統藝術文化，並交到了好朋友」，來自台中的洪筠琇與福州的陳安綺結成了對子，「以後我們會透過微信或是郵件交流繪畫感想，分享自己的生活」。

交流展由福州市政協牽頭，攜手榕台有關部門、群團組織和學校通力合作舉辦，徵集到萬餘件書畫作品，經專家評選出獲獎作品398幅，編印成冊，其中台灣獲獎作品158幅。現場展出獲獎作品，兩岸小朋友用畫筆記錄下元宵吃湯圓、媽祖游台中、欣賞歌仔戲等日常見聞，用想像力展現生活中的事物。

來自福州的陳沐曦創作了一幅名為《緣聚兩岸》的作品，畫作中展示了福州的福道、雙塔等標誌性建築，還描繪了台灣的101大樓、西門紅樓等地標建築，體現出兩岸小朋友們跨越海峽、歡聚一堂的畫面。「這幅畫中也蘊含著我的願望。希望台灣的小朋友們可以多來福州走走看看，加深彼此之間的友誼」。

書畫交流展圍繞「源·緣·園·圓」主題展開。新北藝術深耕協會理事長吳望如表示，透過書畫交流展這一平臺，兩岸師生可以互相觀摩、學習，拉近距離。期待福州的小朋友們也可以去台灣寫生交流，共敘情誼；「藝術是溝通的橋梁，透過創作，孩子們可以傾聽對方的心聲」，聽著孩子們真摯熱烈的話語，南投縣投緣畫會理事長白慧怡倍感欣慰。