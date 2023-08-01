美國演員安格斯克勞德（Angus Cloud）以《高校十八禁》走紅，在 HBO 榮獲艾美獎的青少年電視劇《幸福感》(Euphoria)飾演主要角色，其他知名的代表作包括2001年的電影《北好萊塢》(North Hollywood)以及2023年《一線》(The Line)，深受不少觀眾喜愛，豈料，他近日卻傳出離世消息，得年25歲。

綜合外媒報導，奧克蘭警方表示，他們於周一發現安格斯克勞德已經過世，目前死因仍在調查中，據知情人士透露，安格斯克勞德經歷失去父親的打擊，從愛爾蘭回來後心情低落，試圖克服悲傷，家人還沒有透露他死亡的確切原因，他們似乎認為這與他應對父親去世的掙扎有關。

他的家人也發表哀悼安格斯克勞德作為一名藝術家、朋友、兄弟和兒子，安格斯在很多方面都很特別，「上週他埋葬了父親，並為失去父親而痛苦掙扎。我們唯一的安慰是知道安格斯現在與他最好的朋友父親團聚。」他們也透露安格斯克勞德生前便奮力和心理健康鬥爭，「我們希望他的去世能夠提醒其他人，他們並不孤單，不應該默默地獨自對抗這一問題。」

雖然安格斯克勞德的確切死因並沒有被公布，《高校十八禁》的電視台HBO也發文表達哀悼之意：「他是很有才華的人，並獲得HBO和《高校十八禁》大家庭的喜愛，在這艱難的時刻，我們致上最深切的慰問。」

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