台中市神岡區昨日發生砍人事件，57歲陳姓嫌犯因日前賒帳不成懷恨，昨持家用菜刀涉砍檳榔攤49歲翁姓老闆娘10刀逃逸，豐原警分局在積極調閱監視器並掌握其行蹤，昨晚在陳嫌常出沒的空地火速逮到人，陳嫌落網後坦承砍傷翁女，全案訊後依傷害罪嫌送辦。

調查指出，有酒癮的陳姓男子是當地人，日前因到檳榔攤買保力達B想賒帳，翁女不答應，因此懷恨在心。陳嫌昨上午持家裡媽媽切菜的菜刀，在光天化日之下，毫不遮掩步行前往檳榔攤。

陳嫌在現場疑與翁女發生口角，憤而持菜刀涉嫌往她頭部砍，路人經過緊急報警，陳嫌慌張往大洲路方向逃跑，沿途將菜刀丟到前寮路一處農田水溝，並四處遊蕩。翁女頭部及身上共有10處刀傷，經送醫後幸無生命危險。

豐原警分局獲報後，積極調閱監視器畫面，立刻鎖定陳嫌身分追緝，晚上8時許在陳嫌常出沒的空地逮到人，他坦承持刀砍人，全案訊後將依傷害罪嫌送辦。

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