巨漢成立於1989年，專精於高科技廠房整合型工程服務，涵蓋空調、衛生給排水、電氣、無塵室、恆溫恆濕工程與智慧綠建築等領域，透過活性化的專案管理，創造34年來工安零事故與業主零訴訟、零壞帳成就，目前實收資本額6.06億元。

巨漢深耕高科技業，客戶涵蓋半導體、光電、電子零組件、太陽能、生技等領域，採取最有利標、附加價值較高的指標性公共工程亦為重點項目，承接台鐵台南車站地下化工程、台中花卉博覽會興建工程與中台灣產業創新研發專區等，多元化產業布局使業績可維持穩健。

巨漢導入差異創新工法，結合數位科技應用於工程管理技術，運用專業建築資訊模擬系統BIM整合預製元件，將管道、製程系統與設備閥組等模組化，並採預製、預組裝方式達到客製化工程設計效果，同步減少現場施工人力成本，縮短工期、降低衝突來提升計畫效益。

同時，巨漢結合PLM產品生命周期管控系統、ERP企業資源規畫的數位化管理平台，讓專案工程中的設備及管材，在執行過程中能依階段進度精準分批出貨，減少餘料損失、加速專案進度，使成本結構控管更精準，進而提升專案品質。

受惠國內高科技業資本支出持續擴大，巨漢營運逐年穩定攀升，2022年合併營收47.17億元、年增達78.19％，毛利率、營益率升至38.67％、33.46％，稅後淨利13.02億元、年增達1.18倍，每股盈餘34.24元，全數改寫新高。股東會已通過配息18元、配股約5.92元。

巨漢採取扁平化管理模式，在長年累積人力資源與協力廠商夥伴下，帶動毛利率逐年穩定成長，自2020年的24.68％提升至2022年的38.67％，營利率與稅後淨利率亦同步上揚，使公司得以不到90人規模締造近48億元營收，人均年營收貢獻逾5500萬元。

巨漢2023年首季合併營收8.28億元、年減10.18％，但營業利益2.68億元、年增4.78％，毛利率、營益率升至36.66％、32.43％，使稅後淨利2.13億元、僅年減0.7％，每股盈餘5.62元。由於工案仍在投入進行中，上半年自結合併營收15.12億元、年減達43.72％。

展望後市，國內高科技業對機電整合及無塵室工程施作維持良好需求，巨漢將持續優化團隊經營管理模式，深化數位工程管理技術，提升專案管理效率與工程獲利能力，對於政府推動的智慧建築、綠建築等指標性公共工程，亦會適時多元化產業布局，以擴大營收來源。