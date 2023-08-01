新北地檢署「美女」檢察官陳漢章，由於在instagram分享「每日穿搭」，加上本身是男兒身，立刻在網路上掀起話題，人氣也逐漸攀升，不過人紅是非多的他，卻遭酸民批評：「那麼想當女生，GG怎麼不切掉」，他也直接霸氣反擊對方。

陳漢章上周與老婆到宜蘭傳藝中心遊玩，他在instagram曬出夫妻倆對著鏡頭比美的合照，只見兩人身穿的旗袍，襯托出凹凸有致的身材及曲線感，相較起來可以說是平分秋色，他也不忘透露當下心情：「今天是旗袍日，熱死人的天氣加上這旗袍領真的要命」，可見為了在網友面前呈現出美照，自己倒是吃了一番苦頭。

話鋒一轉，陳漢章表示從不會看有關自己的報導，不過有時不小心看到，就會瞄到酸民的留言，像是：「那麼想當女生，GG怎麼不切掉」、「趕快切一切」之類的話，他指出這些話並不會影響自己心情，反倒想霸氣回應對方：「GG切不切干你什麼鳥事！你哪根蔥！你不過就是只敢躲在家打手槍的酸民而已」。

對此，多數網友網友則是留言力挺：「這對夫妻美得太犯規～怎麼會這麼好看」、「檢座跟太座真的有夫妻臉耶～都很美」、「連我的直男老公都說你美」、「把陰柔和陽剛兩種截然不同的氣質mix得恰恰好」、「西式中式選衣的眼光都很符合優雅的氣質，每日用心搭配跟拍照~真的賞心悅目」。