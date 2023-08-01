民視經營的民視新聞台在2021年12月20日「辣新聞152」節目中，由主持人周玉蔻與來賓討論當時的台中第2選區立委補選，周女說「區公所的人都是顏家指揮」與來賓批選務不公，通傳會（NCC）裁罰40萬元，民視不服提告請求撤銷，遭台北地院行政訴訟庭駁回，可上訴。

民視新聞台「辣新聞152」節目，播出來賓視訊連線發言，標題：「監票員下限變上限？盧秀燕選務不公？抽籤決定？官派！？」、「獨！收身分證重複投票！？開票動手腳塞票！？顏家作票好簡單？」周玉蔻說「……所以他們可能會讓要投給林靜儀的人，不讓他進場投票，然後他們自己的人拿著身分證一疊進去投票，可能有這狀況。」

周玉蔻稱「盧秀燕在執政。所以換句話講，林靜儀沒有派監票員的地方，全部都是顏家的人在場，選務什麼都是，所以人家拿的身分證就是一疊身分證或是一個人拿幾十張身分證一直巡迴投票的這個狀況，是沒有人會監督的。」「對，區公所的人都是顏家指揮。」

NCC認為，節目討論選舉議題，由主持人及來賓以過往選舉活動之傳聞及經歷，且未提出具體證據，以不完整偏頗訊息，臆測中市第二選區立法委員補選事務不公，誤導民眾認知及判斷，損害國民對民主選舉之信賴，致損害公共利益，處罰鍰40萬元。民視提行政訴訟遭駁回。