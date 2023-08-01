成都世大運男子籃球爆出大冷門，中華男籃31日晚間預賽97比84逆轉地主大陸隊。然而這次地主男籃隊未獲媒體關愛，先前輸給立陶宛、巴西之後注定無緣8強（立陶宛與巴西晉級）。擁有版權的轉播商選擇轉播女籃而不是男籃比賽，比賽照片也幾乎只有女籃，只有轉播1場男籃對戰立陶宛的比賽。

陸球迷在網路抗議：「東道主的比賽不直播，放在整個全球體育界也是炸裂。」「男籃沒轉播還是過於好笑了，畢竟是為數不多有關注度的項目。」「競技體育最多就是輸了而已，更何況是國家代表賽事有什麼可隱瞞的？」不過有人解釋是場館設備的問題，只有鳳凰山體育公園的比賽可以直播，所以中華對立陶宛的比賽也獲得直播。

同時為了保護版權，球迷擅自直播也可能被封號處分。此戰被陸媒稱為「家門口打敗仗」「中國籃球黑夜」「史詩級恥辱」，也有人慶幸預賽第3戰沒有轉播，不然還會被罵得更慘。由於接下來只能爭搶第9名，總計整個世大運就只有轉播1場地主男籃比賽。

主力球員張寧賽後的淡定態度也引起球迷不滿，他表示大家希望看到的不只是輸贏，重點是男籃本身的精神。但是大陸球迷最不甘願就是輸給中華隊，以編制來說，他們認為中華隊就只是「省級」球隊，如果輸給歐美球隊還能吹一下精神和態度，現在這種必贏的比賽打到翻車無法接受。球迷在網路怒罵：「打成這樣還裝什麼。」「這場也就是沒直播，不然我還不把電視砸了。」