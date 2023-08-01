馬斯克的社群媒體公司更名為X後，在美國加州舊金山的總部頂樓架起巨大、發出強光的新招牌，不僅挨批擾民，還遭市府官員調查，公司今天已動手把它拆除。

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）日前將社群媒體推特（Twitter）更名為X，改造動作正如火如荼地展開，坐落在舊金山鬧區市場街（Market Street）的總部大樓28日豎起一個巨型X招牌，作為計畫的一環。

然而，周遭住戶批評這個招牌於夜間發出的強光相當擾民，有些人還抱怨安全問題，認為這個矗立在建築物邊緣的巨大標誌看起來並不牢固。

舊金山市政府建築檢查部門發言人韓南（Patrick Hannan）表示，舊金山建築勘驗廳和城市規劃廳接獲24起相關投訴，其中包括對其「結構安全和強光」的擔憂。

韓南說：「建築勘驗廳人員今天上午發現這個結構已被拆除。」

他說，向X出租辦公室的業主必須支付安裝和拆卸此標誌的許可費，以及市府立案調查的費用。

根據市府網站上發布的投訴，一名建築勘驗廳人員28日前往X總部大樓，卻未獲允到頂樓勘驗招牌。X公司代表說，這是「為活動臨時設置的發光標誌」。

舊金山市府表示，工作人員隔天二度上門要求勘驗時同樣吃了閉門羹。

市府向X發出違規通知，警告其安裝招牌必須獲得當局許可。

法新社聯繫X時，X回覆一條自動消息，稱其「很快」就會做出回應。

路透社報導，X表示公司是自願地移除這個巨型標誌。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）