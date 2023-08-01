中光電將於1日舉行法說會，說明上半年財報、以及下半年營運展望。中光電近年積極發展新事業，新事業下半年營運表現也備受關注。

中光電第二季合併營收約96.33億元，季增0.7％、相比去年同期減少23.4％。毛利率增至20.92％，營業利益約1.94億元，季增203％、年減71.68％，稅後純益4.12億元，季增63.2％、年減49.1％，每股純益1.05元。累計今年上半年合併營收約192.04億元，年減25.3％，稅後純益約6.65億元，相比去年同期減少48.4％，稅後每股純益約1.7元。

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