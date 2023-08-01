大陸一名23歲的女網友分享，她是在冬天出生的，奶奶本來替她取名為「黃冬菊」，怎料爸爸報戶口的時候講錯，結果她的名字陰錯陽差之下變成了「黃秋菊」，而她從小就對這個名字感到有點自卑，屢屢提出要改名都被拒絕，長大後才打消改名的念頭，但仍時不時會為此感到自卑，引起網友討論。

大陸一位在2000年出生的女網友在「小紅書」上分享，23年前她出生的時候，家人們興致勃勃地想替她取個好名，由於她是在冬天出生的，奶奶翻遍了字典替她取名為「黃冬菊」，結果爸爸去報戶口的時候卻誤將她的名字記成「黃秋菊」，結果她的全名就從「黃冬菊」變成「黃秋菊」。

女網友表示，她從小就對自己的名字有點自卑，曾經多次向家人提議想要改名字，但是都被爸媽拒絕，讓她感到很無奈，後來隨著年紀漸長，她也覺得改名字很麻煩，因此就沒有再提起這件事情，但每次到了新的環境，要向他人自我介紹的時候，她表面上看起來很大方，但內心仍會突然自卑。

貼文引起網友討論，不少人表示這個名字沒啥不好，感覺在媽媽、嬸嬸那一輩比較常聽到。另有網友則分享身邊聽到過一些很特殊的名字安慰原PO「大學同學叫做『溫存』，是一個男生」、「駕訓班教練的名字是朱健康」、「高中男老師，外表粗曠，鬍渣胸毛一堆的那種，結果叫做美惠」。