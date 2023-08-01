美國臨床實驗公司奎斯特診斷公司（Quest Diagnostics）今天推出第一個直接面對消費者的血液檢查，以偵測出β澱粉樣蛋白（amyloid beta）的異常值。

路透社報導，這個價值399美元（約新台幣1萬2644元）的檢測稱為AD-Detect，使用的技術與Quest Diagnostics 2022年初銷售讓醫師使用的血液檢查相同。β澱粉樣蛋白是阿茲海默症的關鍵蛋白質，會在失智症症狀浮現的前幾年出現。

Quest Diagnostics神經病學醫療主任拉克（Michael Racke）說：「進行β澱粉樣蛋白（amyloid beta）檢測的優點之一是，這甚至可能可讓你在症狀出現的前幾年知道，你有罹患阿茲海默症的風險。」

在Quest Diagnostics宣布這項消息前，美國監管機關本月稍早宣布日本衛采製藥（Eisai）與合作夥伴美國藥廠百健（Biogen）研發的藥物Leqembi，可移除大腦中的β澱粉樣蛋白，已顯示能減緩阿茲海默症初期病患的病情發展。

禮來公司（Eli Lilly）的類似療法donanemab，正受到美國食品暨藥物管理局（FDA）檢視。

先前的阿茲海默症療法都是在治療症狀，不是在治療這個潛在疾病。

拉克說，Quest Diagnostics的消費者檢測對象鎖定18歲以上成年，他們可能有輕度記憶力喪失或有阿茲海默症家族史，希望了解他們自己罹患阿茲海默症的風險。

使用者必須先在Quest網站為這項檢測付款。接著，遠距醫療醫師會審查購買的產品，以確保具有醫療必要性並代替買家下訂單。患者可在線上檢視結果，並可選擇與醫師交談，無需支付額外費用。

Quest Diagnostics表示，如果檢測結果呈陽性，來自一個獨立醫師網路的醫師會自動聯絡病患，與他們討論下一步，且可能與其他醫師分享檢測結果。

洛杉磯西達斯西奈醫學中心（Cedars-Sinai Medical Center）精神科醫師克里曼（Sarah Kremen）擔憂驗出陽性但沒有症狀的病患會尋求進一步檢測，可能希望取得新療法。但如果他們沒有出現症狀，便沒有資格接受更多檢測。

克里曼說，這類病患依舊能受益於生活型態的干預，像是節食與運動，以降低他們的風險或是延緩症狀發生。他們也有資格參與阿茲海默症試驗，以研究對認知能力正常的高風險族群的治療方法。

Quest在實驗室開發的檢測，是在單一實驗室創造並執行的，尚未接受過任何FDA審查。只要是健康照護提供者規定的檢測，FDA一般不會對這類檢測進行審查。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）