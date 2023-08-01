高雄市鄭姓男保全在捷運站前偷拍黃姓女子裙底風光，一審因偷拍失敗、查無偷拍照片判無罪。檢方不服上訴二審，法官認為鄭男已認罪，逆轉改判他拘役30天、可易科罰金。鄭男不服上訴，高雄高分院認定鄭男應訊時已自白並賠償黃女12萬元，犯罪事實明確，仍判拘役30天、可易科罰金，可上訴。

2021年9月22日晚間，鄭男在高雄市三多商圈捷運站5號出口租借腳踏車處，看身著長裙的黃女身材姣好，趁她彎腰整理背包時，拿出手機、從她小腿往上偷拍，過程中疑似太緊張，手機不慎碰觸到黃女的腳踝，當場被抓包。

黃女發現被偷拍相當不爽，大聲喝斥鄭男並要求刪除偷拍照片，同時報警處理。鄭男事後也賠償黃女12萬元，並道歉。

一審法官勘驗捷運站出口監視錄影畫面，發現鄭男確實伸出手機、螢幕雖出現亮光，靠近黃女裙底，但無法認定他是否拍下照片。

鄭男出庭時原本認罪，但又改口否認犯行，強調當時他緊張到根本還沒按下拍攝鈕，手機內確實也沒有偷拍照片，只是希望事件趕快落幕，才會向黃女坦承犯行。黃女證稱，事發當時相當生氣，除了報警之外，無法確定鄭男是否偷拍成功。法官最後認定鄭男罪證不足，判他無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院認為鄭男應訊及原審出庭時，均已認罪，認為鄭男企圖偷拍行為屬實，逆轉改判他拘役30天，可易科罰金。

鄭男不服上訴，更一審合議庭認為，鄭男確實曾認罪，該案也有證人及相關證據，最後駁回他的上訴，維持有罪判決，可上訴。