美國流行音樂歌后瑪丹娜（Madonna）上個月24日傳出因細菌感染住進加護病房插管治療，據悉她在昏倒前仍忙於加拿大溫哥華展開的「慶祝巡演」（The Celebration Tour）演唱會；所幸經過治療後最後平安清醒，回家休養，如今已出院一個月的她，再度發文透露近況，更感謝身邊親友。

瑪丹娜昨（31）日發文回憶，自己身為一個母親，平時為了孩子的需求總是付出許多努力，但當自己身陷困難生病時，則換成孩子為了她挺身而出「他們讓我看見了從未見過的一面，這令一切變得不同」，更體會到「家人和朋友的愛是最好的良藥」。

此外，她透露，經紀人送上由安迪沃荷（Andy Warhol）掌鏡，拍攝凱斯哈林（Keith Haring）穿著印有麥可傑克森（Michael Jackson）圖樣的上衣拍立得，讓她受到禮物當下瞬間落淚「我意識到自己是多麼幸運能活著，也很幸運認識這些人，及許多已經離去的人」。

事實上，瑪丹娜上個月因細菌感染住進加護病房，一度還傳出敗血症腦死的謠言，導致原定的演唱會被迫延遲，且當時據外媒《NEW YORK POST》報導，瑪丹娜自離開醫院後都臥病在床，還會不時嘔吐，如今身體狀態逐漸恢復她，也深刻體會到健康的重要。