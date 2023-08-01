北市一名40多歲張姓女子，日前酒後與家人發生口角，竟跨越住家陽台站立在屋簷欲輕生，東湖警消人員獲報迅速抵達現場，先行安撫張女情緒，並趁隙趁合力將她拉回屋內，成功阻止憾事發生。
警方調查，張女酒後與家人發生口角，一時情緒激動，跨越住家陽台站在屋簷外欲跳樓尋短，東湖派出所員警江智豪、林示涵及葉宗諭等人接獲報案立即馳赴現場，到場後一面安撫勸導張女情緒，要她先上來講兩句話，並耐心傾聽她大吐苦水，一面趁張女伸手抓住陽台邊緣空檔千鈞一髮之際，與東湖消防分隊人員共同合力將其拉離屋簷，帶回屋內化解危機，後續由救護人員送至三軍總醫院內湖院區治療，成功挽救寶貴生命。
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