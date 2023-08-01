據香港電台報導，以中國國家主席習近平特別代表身份訪問巴基斯坦的大陸國務院副總理何立峰，出席中巴經濟走廊啟動10周年慶祝活動，並與總理夏巴茲謝里夫會晤。兩人共同見證雙方簽署有關加強兩國經濟合作的六份協議。

夏巴茲謝里夫說，毫無疑問，兩國已進入中巴經濟走廊第二階段，有關協議的簽署涉及對農業及信息科技的投資，在中國的支援下，將讓巴基斯坦出口符合中國要求和標準的產品。

何立峰就說，中巴經濟走廊促進發展、實現互利共贏，已成為一條福祉和繁榮的走廊，巴基斯坦的前路將更加寬廣，發展前景更加光明。

另外，何立峰與巴基斯坦總統阿爾維會面時，獲阿爾維頒授勳章，表揚他對中巴關係發展作出的貢獻。

另據中國外交部官網消息，7月31日，中國國家主席習近平致信祝賀中巴經濟走廊啟動十周年慶祝活動在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行。

習近平指出，中巴經濟走廊是「一帶一路」重要先行先試項目。自2013年啟動以來，兩國秉持共商共建共享原則推進走廊建設，形成了一批早期收穫，為巴基斯坦經濟社會發展增添新的動力，也為地區互聯互通和一體化進程奠定良好基礎。中巴經濟走廊已經成為中巴全天候友誼的生動詮釋，為兩國構建新時代更加緊密的中巴命運共同體提供了重要支撐。

習近平強調，展望未來，中方願同巴方一道，堅持高標準、可持續、惠民生目標，不斷完善佈局、拓展深化合作，將走廊進一步打造成為高質量共建「一帶一路」的示範性工程。不論國際風雲如何變幻，中方將始終同巴方堅定站在一起，攜手同心、砥礪前行，弘揚好「鐵桿」友誼，統籌發展與安全，開展更高水平、更廣範圍、更深層次的合作，推動中巴全天候戰略合作夥伴關係邁上新的台階，為兩國乃至地區的和平繁榮作出更大貢獻。