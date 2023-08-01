繼今年5月，香港國泰航空遭投訴涉歧視非英語乘客，事件引發軒然大波。事隔兩個多月，國泰又因機艙服務員向稱聽不懂粵語的乘客使用粵語而被投訴。對此，國泰航空客服回應稱，目前尚未收到與之有關的反饋，正在確認。

香港《星島日報》報導，網民「杰尼龜廚」昨日在微博發帖，稱自己在乘坐國泰航空香港飛往東京的航班時遭遇空乘人員不平等對待，如該乘客在表明聽不懂粵語後空乘人員仍堅持使用粵語對話。

帖文指，「簡單而言，今天cx504香港飛東京航班上，服務abc位置的女性乘務員，全程粵語說話，就算我表明我聽不懂粵語也堅持說粵語。臉上很明顯露出不耐煩的樣子。旁邊坐的香港人，那個笑容天差地別。惡心壞我了」。

杰尼龜廚隨後再發帖，「關鍵從日本出發去hk的時候就還好。我還真以為國泰改過自新了。現在想想從日本出發的上面有3個國家的乘務員，有日本人，卡塔爾人，還有大陸的。是共同運輸航班，還演一演。從hk出發都是自己人演都不演了」。

陸媒九派財經報導，其向國泰航空查詢，客服回應稱，目前尚未收到與之有關的反饋，正在確認；公司已做出相應舉措來提高服務質量，如有這方面的意見，建議登錄官網填寫投訴單，方便後續跟進處理。

今年5月，一名網民於實名投訴，指在5月21日搭乘國泰航空CX987航班，從四川成都飛往香港，期間不斷聽見後艙空服員用英文及粵語抱怨。事件曝光後，觸發中港兩地關注，甚至香港特首李家超也發聲。最終，國泰航空行政總裁林紹波發聲明，向受影響乘客及社會各界致歉，並解聘3名涉事空服員。