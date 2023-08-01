莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今（1）日表示，多架烏克蘭無人機今日凌晨再度鎖定莫斯科金融中心，防空系統成功攔截當中數架，不過1架無人機躲過系統、擊中一座有50層樓的摩天大樓，遇襲的大樓和7月30日被另一架無人機撞上的大樓是同一棟，該棟大樓所在的園區設有多個俄羅斯政府辦公室。

綜合「今日俄羅斯」（Russia Today）、路透社報導，莫斯科市長索比亞寧當地時間今日凌晨3時40分在Telegram發文：「幾架試圖飛向莫斯科的無人機遭到防空系統擊落，其中一架擊中上次遇襲的同一棟大樓。」他說這棟大樓的21樓外觀「受損」，超過150平方公尺的玻璃被毀。

網路上也出現一棟高樓大廈被無人機撞上後冒煙的畫面。

💥 🧵 BREAKING: 2 more drone strikes reported in the heart of Moscow - again in "Moskva City" elite business district. One of the explosions occurred at 00:50 on August 1st. pic.twitter.com/nZsJepH69p — Igor Sushko (@igorsushko) August 1, 2023

⚡️Consequences of a drone strike in Moscow a short while ago pic.twitter.com/fAirl93HEs — War Monitor (@WarMonitors) August 1, 2023

索比亞寧表示凌晨的無人機攻擊尚未造成人員傷亡。

俄羅斯國防部隨後發布聲明，指出俄軍「阻撓了基輔政權的恐怖攻擊」，一共有3架無人機參與這起攻擊行動，其中2架在莫斯科外就被擊落，另外1架受無線電電子戰影響偏離原航道，最後墜入莫斯科市的非住宅大樓。

圖為1日遇襲大樓的外觀。（圖／路透社）

根據現場畫面，無人機撞上的是有50層的「IQ Quarter」大樓，包括貿易部、經濟部、電信部等多個俄羅斯政府辦公室都設立於此。