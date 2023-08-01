「客家妹」陳明珠擁流利口條和穩健台風，切換中、英、客、台語自如，3年前她簽約成為黃子佼經紀公司的首位藝人，近期傳出黃子佼打算收掉經紀公司，將陳明珠的經紀約轉給張小燕，對此，陳明珠否認傳言。

陳明珠3年前簽約成為黃子佼經紀公司的首位藝人，她近年主持金曲獎星光大道、大型活動都大受好評，演藝事業正要起飛，但黃子佼近期深陷性騷擾風波，讓陳明珠的動向也備受關注，根據《鏡週刊》報導，傳出黃子佼打算收掉經紀公司，並將陳明珠的經紀約轉到張小燕公司，對此，陳明珠否認此事。

陳明珠還主動提到，她2016年主持蔡英文總統就職典禮後，主動傳簡訊給黃子佼，沒想到還真的收到對方回應，「給我很中肯的建議」，此後兩人開始有互動，促成黃子佼簽下她。

陳明珠擁流利口條和穩健台風，切換中、英、客、台語自如，曾擔任《客庄好味道》、《一家之煮》節目主持人，以及《客家妹來打卡》電台主持，並連續2年金曲獎星光大道，演藝成績亮眼，主持功力不錯的陳明珠很被看好，外界都視她為黃子佼接班人。