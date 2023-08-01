白內障、黃斑部病變是常見於老年人的眼睛疾病，若待有問題才想到要保養已來不及，其實吃對食物也能夠保護眼睛。對此，營養師彭逸珊就分享護眼6大食材，包括鯖魚、藍莓、羽衣甘藍、紅蘿蔔、堅果及芭樂，其中芭樂富含維生素C，能降低老化白內障的風險。

彭逸珊在臉書粉專「愛健康營養師 珊珊」發文表示，用眼過度是現代人普遍的問題，千萬別等眼睛出狀況才想到要保養、逆轉，除了適度休息外，從飲食補給營養也很重要。她並推薦以下6種護眼食材：

1、鯖魚：富含Omega-3脂肪酸，能幫助眼睛保濕。

2、藍莓：富含花青素，可幫助抗氧化、緩解眼睛疲勞；同時屬於低GI水果，對血糖負擔較小。

3、羽衣甘藍：富含葉黃素，幫助預防老年性黃斑部病變。

4、紅蘿蔔：富含維生素A，可幫助維持夜間視覺。

5、 堅果：富含維生素E，幫助抗氧化、保護眼睛細胞健康。

6、芭樂：富含維生素C，幫助抗氧化、降低老化導致白內障的風險。

除此，國建署曾分享，全穀雜糧如玉米、紅肉甘薯及南瓜，也具有護眼功效。玉米含有葉黃素、玉米黃素，可在視網膜上發揮作用，從而減少強光以及自由基造成的傷害；紅肉甘薯、南瓜則含有維生素A，能幫助提升暗處的視力，只要將它們加入飲食中，就能輕鬆達到一天建議攝取量。