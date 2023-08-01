大陸國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬7月31日指出，截至2023年上半年，大陸可再生能源裝機突破13億千瓦，達到13.22億千瓦，同比增長18.2％，歷史性超過煤電，約占大陸總裝機的48.8％，其中，水電裝機4.18億千瓦，風電裝機3.89億千瓦，太陽能發電裝機4.7億千瓦，生物質發電裝機0.43億千瓦。

王大鵬表示，今年上半年，大陸可再生能源新增裝機1.09億千瓦，同比增長98.3％，占新增裝機的77％。其中，常規水電新增併網206萬千瓦，抽水蓄能330萬千瓦，風電新增併網2299萬千瓦，太陽能發電新增併網7842萬千瓦，生物質發電新增併網176萬千瓦。風電太陽能發電量快速增長。上半年，可再生能源發電量達1.34萬億千瓦時，其中，風電太陽能發電量達7291億千瓦時，同比增長23.5％。

王大鵬分析，（一）水電建設和運行情況。上半年，大陸新增水電併網容量536萬千瓦，其中常規水電206萬千瓦，抽水蓄能330萬千瓦。截至2023年6月底，大陸水電累計裝機容量達4.18億千瓦，其中常規水電3.69億千瓦，抽水蓄能0.49億千瓦。上半年，大陸水電發電量5166億千瓦時，大陸水電平均利用小時數為1239小時。

（二）風電建設和運行情況。上半年，大陸風電新增併網容量2299萬千瓦，其中陸上風電2189萬千瓦，海上風電110萬千瓦。從新增裝機分布看，「三北」地區占大陸新增裝機的70.6％。截至2023年6月底，大陸風電累計裝機達到3.89億千瓦，同比增長13.7％，其中陸上風電3.58億千瓦，海上風電3146萬千瓦。2023年上半年，大陸風電發電量4628億千瓦時，同比增長20％。大陸風電平均利用率96.7％，同比提升0.9個百分點。

（三）太陽能發電建設和運行情況。上半年，大陸太陽能新增併網7842萬千瓦，同比增長154％，其中集中式太陽能發電3746萬千瓦，同比增長234％，分散式太陽能發電4096萬千瓦，同比增長108％。截至2023年6月底，大陸太陽能發電裝機容量達到4.7億千瓦，其中集中式太陽能2.72億千瓦，分散式太陽能1.98億千瓦。上半年，大陸太陽能發電量2663億千瓦時，同比增長30％。大陸太陽能發電利用率98.2％，同比提升0.4個百分點。

（四）生物質發電建設和運行情況。上半年，大陸生物質發電新增裝機176萬千瓦，累計裝機達4308萬千瓦，同比增長9.2％，生物質發電量984億千瓦時，同比增長10.1％。新增裝機排名前五位的省分是河北、廣東、江蘇、湖北和黑龍江，分別為21.5萬千瓦、20.1萬千瓦、16.3萬千瓦、14.8萬千瓦和14.1萬千瓦；今年累計發電量排名前五位的省分是廣東、山東、浙江、江蘇和安徽，分別為112.7億千瓦時、93.8億千瓦時、71.6億千瓦時、70億千瓦時和63.9億千瓦時。