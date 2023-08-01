●芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）表示，央行在「降低通膨而未造成衰退」方面，進行的很順利，之後也將關注數據，以評斷9月進一步收緊貨幣是否合適。古爾斯比今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有政策表決權，他表示自己尚未決定是否在9月會議上支持再度升息25個基點或暫停升息，升息與否取決於後續發布的通膨與就業數據。他認為聯準會偏重的通膨指標—排除食品與能源價格的核心個人消費支出（PCE）價格指數，在6月份的年增幅回落至4.1%，是一個絕佳的訊號。

●外電援引消息人士報導，美國商務部長雷蒙多上周在一場私人活動上透露她計畫在8月21日當周訪問中國，但確切的日期與行程安排尚未定案。消息人士表示，雷蒙多表示美方需要盡可能推動雙邊關係發展，但也會捍衛美國利益，她必須同時兼顧這兩方面。

●為了化解出口無人機至烏克蘭戰場的指控，中國商務部宣布自9月起對部分無人機和相關設備實施出口管制，實施期間不超過兩年。

●彭博援引消息人士報導，基於經濟與安全方面的考量，美國與歐洲可能擬定新策略，遏阻中國半導體業在成熟製程領域持續擴張，他們擔心中國轉而全力發展半導體成熟製程很可能會削弱並排擠外國企業，進而使太陽能產業的問題重演。

●國際原油期貨價格在7月創下1年半以來最大單月漲幅。看好原油供不應求的情況在夏季加劇，周一紐約期油上漲1.22美元或1.54%，收在每桶81.8美元，盤中一度站上81.72美元，再創4月以來盤中新高；7月累計上漲逾11美元或近16%。倫敦布蘭特期油收漲0.57美元或0.67%，報每桶85.56美元，盤中一度站上85.47美元，亦創3個月來盤中新高；7月累計上漲近11美元或14.23%。

●周一美元上漲，聯準會針對美國銀行業所做的調查顯示第二季信貸標準收緊且貸款需求疲弱，意味著聯準會升息正在發揮作用。尾盤美元指數漲0.27%，報101.9，但月線收黑。日圓持續走弱，兌美元貶值近0.8%，報142.24日圓。投資人仍在評估日本央行上周五微調「殖利率曲線控制」（YCC）政策可能造成的影響。不過，美元兌日圓月線收黑，為3月以來首見。

●周一紐約8月期金上漲0.51%，報每盎司1970.5美元。受惠於聯準會進一步升息的預期降溫，7月累計上漲2.1%，創下3月以來最大單月漲幅。