立委王鴻薇1日爆料，辦公室接獲舉發，賴清德總統競選辦公室總幹事潘孟安高雄師範大學成人所碩士論文涉嫌抄襲，而且根據（Turnitin）系統比對抄襲比率高達54％。（立委王鴻薇辦公室提供／陳薏云台北傳真）

國民黨立委王鴻薇今（1）日召開記者會，指控民進黨2024總統參選人賴清德競選總幹事潘孟安的高雄師範大學成人教育研究所的論文涉嫌抄襲，且經過Turnitin系統比對後，發現抄襲比率高達54％，不只抄國家公園網站，甚至還抄了至少6本期刊論文，全都沒有引述出處，比例大幅超越行政院副院長鄭文燦先前的30％抄襲。

王鴻薇表示，潘孟安在高師大的論文題目為「墾丁國家公園遊客旅遊動機、旅遊體驗、旅遊滿意關係之研究」，但4月就有民眾向校方檢舉抄襲，至今都沒有回應；王透露，其實江湖上一直有相關傳言，也有人進行舉發，她的團隊經過比對後發現抄襲實在太多，至今仍無完全比對完成，並指潘以許多網站、其他論文的文稿來做拼接，整份論文猶如一個拼接簿一樣。

王鴻薇直接拿出證據，直言潘孟安這份論文，至少抄襲中山大學、朝陽科技大學、台灣體育學院、南華大學、台中師範碩士論文以及華南大學網路社會學期刊，還有多頁是國家公園網站的內容，連這種輕易可以找到的資料都敢抄下去，潘孟安真的不是混可以形容，而且以上抄襲皆未有引註，不要再說引註錯誤了，不曉得這種論文如何能夠畢業？

王鴻薇更提到，潘孟安還有一份台大國發所的論文，但該論文並未在網路上公告，讓她忍不住質疑「很奇怪，陳明通指導的論文，大部分在網路上都找不到，請大家給我一些時間」。

對此，潘孟安則發出3點聲明，強調他的論文具有原創性，無抄襲疑慮；第一，絕對尊重學倫會審查結果；第二，呼籲政治力不要進入校園，凌駕學術獨立自由；第三，經系統及人工比對，對照現今國立高雄師範大學成人教育研究所在系所網站上公布的論文原創性比對規範表單，其要求全篇比對相似度須低於23％，本人合乎畢業規範要求，論文具有原創性，無抄襲之疑慮。