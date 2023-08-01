周一泛歐Stoxx 600指數收盤小漲0.57點或0.12%，為471.35點。該指數在七月累計攀升2%，為連續第二個月的上漲。

周一的數據顯示，歐元區七月的CPI為年增5.3%，低於前一個月的5.5%，延續了去年秋季以來的跌勢；但是核心CPI維持不變，為5.5%，並且高於整體CPI。

另一份數據顯示，歐元區第二季GDP恢復成長。但是德國出現停滯，義大利則陷入萎縮。TS Lombard的研究主管Andrea Cicione說，歐洲的消息有些複雜，義大利的GDP初值資料弱於預期，儘管歐元區表現不是太糟糕。歐洲情勢沒有像美國那麼鼓舞人心，因此市場正試圖了解，什麼才是最重要的。

此外，市場在八月可能還會受到新的提振，因為歐洲央行(ECB)可能會略過升息，以及部分企業會交出樂觀財報。

能源股上漲了1.2%。受惠於英國授予新的北海油田執照，Harbour 能源大漲5.4%。

醫療保健股上漲1.25%，大力推升了歐股表現。丹麥重量級藥廠諾和諾德(Novo Nordisk)在德國市場推出了該公司暢銷的減肥藥Wegovy，激勵股價大漲3.4%，報1092丹麥克朗。

德國股市收低0.1%，但是仍徘徊在近期觸及的高點附近。

受到國有的國防和航太公司Leonardo大漲3.7%的影響，義大利股市升0.5%，為29644.7點，創近15年新高。

由於越南經濟放緩的影響，拖累上半年獲利，全球第二大啤酒集團海尼根(Heineken)大跌8.0%，報89.1歐元。

啤酒同業，AB InBev和嘉士伯(Carlsberg)皆下跌約2%。

歐元區銀行股指數小幅上漲0.2%，此前歐洲銀行管理局(EBA)的年度壓力測試結果顯示，歐盟70家銀行中有3家未能達到具有約束力的資本要求。