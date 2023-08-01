國民黨總統參選人侯友宜昨展開為期3天的訪日「友誼之旅」，他今天透露昨晚沒有公開的行程，侯說，自己訪問日本第一天，在結束一天的拜會行程後，就去見翁倩玉還有在地友人們，他表示，原本也要見「永遠的世界全壘打王」王貞治，但他因為臨時確診無法前來。

侯友宜指出，過去只要講到日本職棒和歌曲，王貞治與翁倩玉幾乎就是台灣人在日本的代名詞，所到之處一定掀起旋風，昨晚他和翁倩玉等在地友人相見歡，自己雖不太會唱歌，但也會哼上幾首翁倩玉的作品，翁倩玉封麥後成為日本著名藝術家，持續大放異彩。

侯友宜表示，原本要一起與會的「永遠的世界全壘打王」王貞治，因為臨時確診無法前來，但仍特別打電話給我，慈祥的語氣，透過翻譯，讓他深刻感受到王貞治謙卑又溫暖的風範，他也特別將這份來自台灣的特別禮物，致送給王貞治。

侯友宜指出，嘉義市長黃敏惠割愛第一代嘉農棒球隊王牌投手吳明捷小銅像，他將這座雕像與一顆2007年台灣舉辦亞錦賽時的國旗紀念球致贈王貞治，感謝他對於推廣台灣基層棒球的努力。

侯友宜強調，王貞治揮棒時的「金雞獨立」烙印眾人心中，而翁倩玉的一首「祈禱」美聲繚繞至今，謝謝二人帶來的美好，相信也鼓勵了更多人，努力、勇敢追求屬於自己的美好。