美國不斷對大陸祭出科技制裁，根據華爾街日報報導，美國對大陸出售先進技術的限制，目前看來正在發揮作用，報導稱大陸半導體進口下滑，關鍵零件拿不到貨，投資變得更昂貴，陸企的營收正出現大衰退。

報導指出，大陸的半導體進口正在下降，有大陸公司表示，他們正努力獲取關鍵零組件和機械設備。但大陸本月發布的海關數據顯示，今年前6個月半導體進口額年減22%，晶片製造設備的進口下滑23%，延續了去年的跌勢。

報導稱，上述這些信號表明，美國這幾個月拒絕讓大陸獲得最先進的半導體及其製造工具，已經開始產生影響，雖然存在一些制裁漏洞和變通辦法，但殺傷力已經發酵。

戰略與國際研究中心智庫貿易和技術高級研究員示警，大陸在開發的一些外國半導體技術替代品，目前正面臨障礙。

報導分析，大陸半導體進口下降，背後原因包括全球需求疲軟、大陸經濟正在放緩。雖然大陸對國內科技業進行大量投資，以推動晶片自主化，但這需要時間才能取得成果。

報導示警，大陸仍缺乏製造最先進晶片的能力，其供應鏈的關鍵要素被美國及其盟友控制。據悉拜登政府正考慮採取進一步的限制措施，包括限制對大陸人工智慧晶片的出口。

報導續指，由於大陸無法獲得最新的晶片，大陸的AI競爭者，有可能在北京預定目標2030年引領全世界的時程上落後。

另一家美國財經媒體則援引消息人士報導，儘管美國已祭出晶片出口禁令，但大陸仍不斷擴大生產成熟製程晶片，這引發美國與歐洲官員憂心，現正討論遏制大陸半導體產業擴張的新戰略。