一名網友在上個月換了iPhone14 pro，因為特別愛惜物品，新手機都有裝上犀牛盾、晶霧貼，平常小心使用，一個月以來從沒摔過。原PO近期到加油站，加油後使用Apple Pay付款時，在店員的指示下把手機交給店員感應，不料在遞回時手機掉落在地，讓網友相當心痛，但當下手機也沒事，只能悻悻然離開。原PO在加油站使用Apple Pay付款已有一兩年，第一次遇到手機被摔的狀況，作為一個惜物之人內心實在不太舒服，於是在Dcard發文詢問，若遇到這樣的事情，會什麼合理的做法可以讓心裡比較好受。

手機為何要交給店員？店員現身點出關鍵

儘管發文是想要了解怎麼做可以讓心裡比較舒服，但大部分留言的網友都把焦點放在員工能不能拿客人手機一事：「不都他們拿著那個機器過來嗎？ 沒看過拿走手機的」、「遇到一次直接說我們不能拿，要我下車去刷卡機刷。」、「加盟會拿你手機但也有不拿的，好像是如此」、「我開自己的車只加中油直營，印象中直營應該都能拿無線式的刷卡機出來逼」，也有很多服務業員工留言分享自身經驗：「我是麥當勞的員工，第一天就被教導千萬不可以拿客人的手機，摔到很麻煩」、「我去的那家中油加盟店是要求要請客人自行下車拿手機來刷，我們員工也不能拿」。

最終加油站員工出面說明，有些加盟店的機器拿不出去，如果使用Apple Pay需要顧客自己過去感應或是由員工代辦，建議可綁定Line Pay可以直接無線掃描，比較容易避免手機被摔落的問題。