國際天后李玟（CoCo）上月離世，享年48歲，她的二姊李思林（Nancy）表示李玟多年前得到憂鬱症，近年不斷和病魔抗爭，未料2日輕生、5日回天乏術不治。她接受港媒專訪，回憶李玟想不開前幾天都好好的，聊的話題也很平凡，「喜歡哪一條裙子」，沒想到妹妹會突然決定做出這舉動，無法及時幫助到妹妹，覺得很痛心。

據《香港01》報導，李思林接受《東張西望》專訪，昨(7/31)播出下半部分，李思林坦言籌備妹妹喪禮過程很辛苦，但還好有很多專業同事幫忙，也因為太想念妹妹幾乎每天都哭，看粉絲剪輯的片段哭、聽妹妹歌曲剪輯哭、聽好朋友說她的故事哭、見到訃聞廣告初稿哭，「我每天可能哭10次，我不知道什麼時候才能不哭」。

李思林也表示，84歲的母親是第一個見到李玟從浴室衝出來的人，也是妹妹在病危時堅持不肯放棄的人，學中醫的她救不了最孝順的女兒，目前狀態很差，這次的傷口讓媽媽又想起30多歲時在醫院送走自己丈夫，如今再度遇上白髮人送黑髮人之痛，李玟母親也表示以後餘生不想再過生日，這陣子她們家人也天天聚在一起，討論、追憶李玟生前說過的話。

李玟與李思林姊妹情深，李玟剛出道時更是由李思林擔任經紀人，親自操刀妹妹事業的大小事，如今李思林為妹妹的身後事蠟燭多頭燒，李思林雖然難過但不以為苦，表示為深愛的人犧牲很值得，況且妹妹又是這麼善良的人，她不惜耗費體力心力也希望能將妹妹後事辦得圓滿就好。

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