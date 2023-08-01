8月新制除了新青安房貸、自購修繕住宅貸款利息補貼，健保、司法也有新政策相繼施行，《網路溫度計》整理與民眾生活、荷包相關的措施，帶你一次看。

首波退稅7/31入帳

財政部所屬各地區國稅局於今（31）日，同步辦理111年度綜合所得稅結算申報第一批退稅作業，全國首批核定件數332.8萬件、退稅金額556億元，其中以直撥退稅為大宗（327.3萬件、金額549.2億元）。

財政部台北國稅局提醒，「國稅局不會用電話及ATM轉帳退稅」，若民眾收到不明的簡訊、郵件或電話，要小心可能是詐騙手法，請務必保持警覺心，別輕易掉入陷阱。

新青年安心成家房貸

行政院財政部推出的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（俗稱新青年安心成家房貸，簡稱新青安房貸）針對「18歲以上，借款人本人與配偶、未成年子女名下無自有住宅，且未使用過舊專案者」，給予全新購屋專案，4大優惠如下：

1、最高貸款額度從800萬元提升到1000萬元

2、貸款年限從30年延長至40年

3、寬限期從3年增加到5年

4、一段式利率也下殺至最低1.775％。

自購修繕住宅貸款利息補貼

內政部每年都會推行住宅補貼政策，開放「自購住宅」及「修繕住宅」者進行貸款利息補貼，今年的住宅補貼，會在8月1日上午9時至8月31日下午5時受理。

自購住宅貸款利息補貼部分，優惠貸款額度最高250萬元、利息補貼年限最長20年。

修繕住宅貸款利息補貼方面，則為優惠貸款額度最高80萬元、利息補貼年限最長15年。

上述提到的「新青年安心成家房貸」可與「自購住宅貸款利息補貼」搭配，符合資格者不要錯過！

15～30歲每年3次免費心理諮商

衛福部心理健康司推出免費諮商，15~30歲年輕族群年享3次免費心理諮商，估1.8萬人次受惠，全台22縣市將有逾300家的配合機構，暫定試辦1年，以每人每次約需1600元、3次共4800元經費推算，今年將匡列2880萬元預算。

此補貼方案將在8月1日正式上路，預計推動至12月31日，至於明年度的預算，則尚在編列中。

八類場所禁用PLA免洗餐具

環保署公告修正的「免洗餐具限制使用對象及實施方式」，8月1日起正式實施，按規定，公部門、公立與私立學校、百貨公司和購物中心、量販店、超級市場、連鎖便利商店、連鎖速食店、有店面餐飲業等八大類場所，不得再使用生物可分解塑膠（PLA）製成的各式免洗餐具。

違者可依廢棄物清理法第51條第3項，處1200元以上、6000元以下罰鍰，經限期改善仍未完成改善者，還可按日連續處罰。

肝癌患者「免疫合併療法」8/1起納健保

用於晚期肝細胞癌第1線治療的免疫加標靶合併療法，8月1日起健保署納入健保給付，初估2072人可以受惠，每人年省300萬元醫藥費，整體存活期約可延長5.8個月。

行政訴訟新制8/15生效

司法院公告，行政訴訟新制8月15日生效，正式引入調解機制，除現行由調解委員主持調解程序外，法官也可適時主持，讓訴訟外和解機制法制化，避免民眾花費訴訟成本過高之餘，也能減輕法院案件負擔。