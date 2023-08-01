炎熱夏天不禁讓人想吃冰、喝涼飲，但又怕血糖飆高難控制，營養師表示，冰品最好選擇剉冰，因為可選擇配料，若真想喝手搖飲，要避免添加檸檬、金桔等酸的果汁，建議喝無糖鮮奶茶、黑咖啡等，不但能避免發胖，也可避免血糖飆升、引發或惡化糖尿病。

營養師劉怡里在其臉書表示，炙熱夏天常讓人胃口不佳，只想吃剉冰、喝涼飲來解渴，但許多民眾發現，食量已變少，血糖卻更難以控制。她建議，炎夏吃冰應選擇可挑選配料的剉冰，手搖飲則要避過檸檬、金桔這兩種很酸的配料。在挑選冰品與手搖飲上，她有4項建議。

1. 可以選擇剉冰較好控制血糖，因為配料可以自己挑選，例如仙草、愛玉、蒟蒻、白木耳較佳。

2. 如果要加其他料，選擇一項新鮮的配料即可，例如紅豆、綠豆、燕麥、薏仁、芋頭；但要記得減少下一餐的澱粉量。

3. 注意冰品中的脂肪，脂肪越高，血糖下降的速度會越慢，所以要避開雪糕、美式冰淇淋等。

4. 至於如何選擇手搖飲，最好不要添加檸檬、金桔等極酸的水果，以免含糖量爆表，建議選擇無糖鮮奶茶、黑咖啡，但飲用到鮮奶還是要節制，因為一杯240毫升的鮮奶，仍有12克的碳水化合物，仍較易使血糖上升。