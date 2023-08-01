據知情人士透露，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）計畫於21日當周訪問中國。若成行，將是她作為商務部長首次訪中，也是繼美國務卿布林肯、財長葉倫和氣候特使凱瑞之後，今年6月以來第4位訪中的美國高級官員。外媒指，這是拜登政府努力緩解世界兩大經濟體緊張關係的一環。

但外媒引述消息稱，雷蒙多的出訪日期尚未最終確定，可能會發生變化。因目前還不清楚此行能為美國企業帶來怎樣的積極成果，這位商務部長仍猶豫不決。

美國商務部新聞辦公室拒絕就雷蒙多的出訪時間發表評論，也沒有回答有關雷蒙多希望與同行討論什麼話題。雷蒙多上周在華府的活動中表示，她計畫「今年夏天稍晚」前往中國，但「仍在敲定日期和計畫」。

外媒報導指，雷蒙多此行可能正值雙邊關係的敏感時刻，因拜登將於8月中旬簽署一項限制美國投資中國關鍵技術的命令，重點關注半導體、量子計算和人工智慧領域的交易。但這些限制措施引發了北京的怒火，認為這是試圖孤立和控制中國。

知情人士稱，雷蒙多此行可能達成的一項成果是，美中商務部之間成立工作組，討論美國旨在防止共軍使用美國尖端技術的出口管制措施。