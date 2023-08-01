曾經被獲訂房網選為「全球十大絕美精緻房源」的台灣知名民宿蔡姓負責人，遭已婚的張姓女子指控，趁她酒後「就寢衣不蔽體」而不及抗拒之際，從背後擁抱她，台北地方法院認定蔡男侵害張女身體自主權，判賠10萬元。蔡不服提上訴，台灣高等法院駁回確定。

張女指控，她與蔡男是朋友關係，2020年2月18日她前往對方經營的民宿拜訪，原本沒有計畫留宿，後因蔡男在席間飲酒，不便依原定計畫駕車載送她離開，且對方稱時間過晚不便安排獨立房間給她，她於是依對方建議留宿在民宿中蔡的樓中樓房間2樓內。

張女說，蔡男趁她就寢衣不蔽體而不及抗拒之際，違背她之意願，逕自躺至她床上，並從背後抱住她身體，對她性騷擾，侵害她的隱私及身體自主權，致使她精神受有極大痛苦，應賠償她51萬元。

北院審理後認為，張女的老公曾質問蔡男，蔡男自行承認當晚在閣樓上睡覺時有抱張女之舉動，可見蔡男當晚確實有在床上自後抱她且對該情清楚知悉、記憶，並非在無意識之情況下所為，判決蔡男須賠償10萬精神慰撫金，蔡提上訴，遭高院駁回，全案確定。