大陸發改委主要負責人表示，中國疫情防控平穩轉段後，經濟恢復將是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，會出現一些經濟指標數據的波動。當前中國經濟運行面臨來自國際國內新的困難挑戰，外部環境復雜嚴峻，國內需求不足，一些企業經營困難，部分領域存在風險隱患。

發改委主要負責人接受中共中央機關報《人民日報》專訪稱，可以從三個關鍵詞來認識和把握當前經濟形勢。一是恢復，即經濟運行總體回升、供需兩端持續恢復。二是向好，即經濟結構不斷優化、發展質量穩步提升。三是穩定，即就業物價總體平穩、人民生活繼續改善。上半年經濟社會發展取得的良好成績，是在外部需求走弱、國際環境變化對我不利影響加大，國內周期性結構性矛盾交織疊加、一些領域風險隱患逐步顯現的情況下實現的，符合預期，實屬來之不易。

對於下一階段宏觀調控政策將以哪些方面為重點，該負責人稱，中央政治局會議對下半年經濟工作作了系統部署，發改委將全力抓好落實，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

一是堅持穩中求進。把穩增長放在更加突出位置，精准有力實施宏觀調控，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，強化政策協調協同，落實好推動經濟持續回升向好的政策措施，加強逆周期調節，做好政策儲備，根據形勢變化及時分批出台針對性更強和力度更大的政策措施，為企業發展營造良好的政策環境，為經濟持續向好打下堅實基礎。

二是堅持自立自強，加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系。把發展經濟的著力點放在實體經濟上，鍛長板、補短板，大力提升科技創新能力，加快傳統產業改造升級，培育壯大戰略性新興產業，打造更多支柱產業，推動先進製造業高質量發展，進一步提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。

三是堅持改革開放，有效激發經營主體活力和內生動力。聚焦牽一發而動全身的重點領域和關鍵環節，加大改革攻堅力度。堅持「兩個毫不動搖」，加快國有經濟布局優化和結構調整，促進民營經濟發展壯大。穩步擴大制度型開放，更大力度吸引和利用外資。

四是堅持底線思維，切實防范化解內外部風險挑戰。穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患，大力提升糧食、能源資源安全保障能力，牢牢守住不發生系統性風險底線。