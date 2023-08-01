大陸各部委發布促進民營經濟發展28條舉措。（大陸發改委）

中國大陸國家發展改革委等部委1 日發布關於實施促進民營經濟發展近期若干舉措28條的通知，強調在大陸國家重大工程和補短板項目中，選取具有一定收益水準、條件相對成熟的項目，形成鼓勵民間資本參與的重大項目清單。

大陸國家發改委指出，透過舉辦重大項目推介會、在大陸全國投資項目在線審批監管平臺上開闢專欄等方式，向民營企業集中發布項目訊息，積極引導項目落地。各地區對照相關舉措，形成鼓勵民間資本參與的項目清單，並加強推介。

發改委稱，擴大基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）發行規模，推動符合條件的民間投資項目發行基礎設施 REITs，進一步擴大民間投資。

發改委指，支持民營企業參與重大科技攻關，牽頭承擔工業軟體、雲端運算、人工智慧、工業網路、基因和細胞醫療、新型儲能等領域的攻關任務。 推動平台經濟健康發展，持續推出平台企業「綠燈」投資案例。支持專精特新「小巨人」企業、高新技術企業在當地的大陸國家級智慧財產權保護中心備案，開展快速預審、快速確權、快速維權。