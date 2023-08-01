台中捷運藍線是市長盧秀燕重大施政目標，多次親自北上行政院會表達誠意。該案今年（112）2月20日通過交通部審查後函轉行政院續審卻遲無下文，隨審計部公布最新前瞻第三期特別預算審核報告，台中僅獲228億元、六都倒數第二，藍線再度引發關注。盧秀燕今（1）早在市政會議上透露，聽說中央最近準備找理由，把捷運藍線計畫退回或擱置，她希望這個消息不是真的，更對中央喊「拜託拜託」，盼給予台中人公平對待。

盧秀燕在市政會議上表示，台中市人真的很委屈、很心酸，舉例而言，高雄捷運已經有兩條了，行政院又再核定補助三條，所以高雄市又拿到1200多億元的預算；反觀台中市比高雄市大、人口多，卻只有一條捷運綠線，她上任已第5年案子卻不斷被中央來來回回、打回、往上送、要求修正，中央始終沒有同意，現在案子還在行政院。

盧秀燕指出，捷運藍線總經費是1615億，台中自籌經費高達五分之三939億元，這點「沒有問題，我們會負責」。但依規定台中向中央申請補助675億元，「聽說中央又有意見」，雖然案子已送到行政院一段時間，中央最近準備找理由再把藍線補助的爭取案退回來或擱置，「我們希望這個消息不正確」。

對此，盧秀燕公開向蔡政府喊話：「我們台中人拜託中央，基於公平給我們藍線捷運，不要退回或擱置，拜託拜託！」