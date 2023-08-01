39歲知名俄羅斯素食網紅珍娜（Zhanna D’Art）時常在社群上分享及宣傳生機飲食（又稱裸食，Raw Foods），堅持這樣的飲食方式可帶來健康，如今傳出離世消息，其母證實死訊，認為女兒離世主因是因為感染霍亂，引發議論。

根據外媒報導，珍娜在上月21日於東南亞巡迴演出時生病，於是到當地醫院治療後離世，她的朋友透露，數月前珍娜在斯里蘭卡時，身體狀態就以非常虛弱，甚至腿部腫脹流膿，身旁的人看不下去都勸她盡快就醫，但珍娜仍不以為意，「我住在她的樓上，每天早上我都擔心會發現她無生命跡象的身體。我試著說服她尋求治療，她卻沒能挺過來」。

珍娜的離開，讓她媽媽十分難過，雖目前死因未出爐，但珍娜媽媽認為認為女兒是罹患霍亂，而朋友們相信她生前喜愛的生機飲食也是害她離世的原因之一。

事實上，珍娜熱愛的生機飲食，主要食用低於特定溫度烹調且未加工的食物，她聲稱自己過去4年來都採取「完全生吃素食」的飲食方式，只吃水果、葵花籽芽、水果冰沙和果汁，更提到因此「愛上了新的自己，再也不會回到過去的習慣」。

不過，根據《Healthline》報導，雖生食素食飲食可帶來包括減重、改善心臟健康以及降低患糖尿病的風險等健康益處，但也會導致體內缺乏鈣、維生素D及維生素，進而產生貧血、神經系統損傷、不孕症等症狀。