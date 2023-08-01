單月賺1700億！受惠於人工智慧科技相關題材發酵，全球金融市場震盪走升，據勞動基金運用局公布，截至今年6月為止，整體勞動基金截至 6 月底止規模為 5 兆 8648 億元，評價後收益數為 4709.8 億元，收益率 8.59％，6 月單月收益數為 1780.8 億元。

其中，新制勞退基金規模為 3 兆 7878 億元，收益率 8.38％；舊制勞退基金規模為 9988億元，收益率 10.00％；勞保基金規模為8631 億元，收益率 10.01％；就保基金規模為 1621 億元，收益率 1.33％；勞職保基金規模為 365 億元，收益率 0.71％;積欠工資墊償基金規模為 165 億元，收益率 4.44％。

基金局表示，今年上半年各主要國家央行為管控通貨膨脹，積極採行緊縮性貨幣政策，加上製造業調整庫存，全球經濟成長放緩。然而近期通貨膨脹幅趨緩，市場預期升息接近尾聲、美國債務上限危機解除，以及人工智慧科技相關題材發酵，全球金融市場震盪走升。

勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。

基金局說，美國聯準會(Fed)於公布的褐皮書調查顯示，美國經濟活動將持續緩慢成長步調，整體物價出現溫和漲勢，通貨膨脹壓力亦顯示逐漸減緩，並預期未來數月經濟將持續緩慢成長。在國內方面，財政部 7 月 7 日發布 今年6 月出口值為323.2 億美元，較上年同月減 23.4％，並指出受到全球通貨膨脹、升息、俄烏戰事僵持、美中科技戰等變數影響，牽制著國際經貿情勢，恐為我國出口帶來相當壓力，需密切觀察後續發展。

基金局指出，目前全球通貨膨脹壓力已逐步趨緩，然而各國緊縮 ，貨幣政策對經濟成長影響仍持續發酵，在終端消費需求疲弱下，製造業仍面臨庫存去化壓力，尤其歐洲及中國大陸經濟復甦力道放緩，也將持續影響未來全球經濟復甦力道及金融市場表現。